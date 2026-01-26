Нафта відреагувала на збої видобутку в ключових видобувних регіонах США

Ціни на нафту в понеділок майже не змінилися після зростання більш ніж на 2% у попередню сесію: занепокоєння щодо пропозиції стримувало бенчмарки, попри збої видобутку в ключових нафтовидобувних регіонах США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 7 центів (0,1%) — до $65,81 за барель. Американська WTI була на рівні $61,01 за барель, мінус 6 центів (0,1%).

Обидва бенчмарки зафіксували тижневе зростання на 2,7% і закрилися в п'ятницю на найвищих рівнях із 14 січня. Очікується, що у найближчі дні до Близького Сходу прибуде ударна група авіаносця ВМС США та інші сили.

"Цього тижня ціни на нафту "підштовхують" ознаки збоїв видобутку в США, поєднані зі стійкими геополітичними ризиками — на тлі наративу про профіцит у 2026 році", — сказала Пріянка Сачдева, старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Pte Ltd.

Через сувору погоду США втратили близько 250 тис. барелів на добу видобутку сирої нафти, зокрема через падіння видобутку в районі Bakken (в Оклахомі) та в частинах Техасу, йдеться в записці аналітиків JPMorgan у понеділок.

"Зимовий шторм Fern вдарив по узбережжю США, змусивши зупиняти видобуток у головних регіонах видобутку нафти й газу та додавши навантаження на енергосистему", — сказала вона, додавши, що ринок нафти переживає помірний підйом, оскільки відключення звужують фізичні потоки.

Аналітики зазначають, що трейдери також насторожено стежать за геополітичними ризиками: напруження між США та Іраном тримає інвесторів у напрузі.

"Заява президента Трампа про те, що "американська армада" прямує до Ірану, знову розігріла страхи перебоїв постачання, додала ризикову премію до цін на нафту та загалом підтримала потоки уникнення ризику цього ранку", — сказав ринковий аналітик IG Тоні Сайкамор.

У п'ятницю високопосадовець Ірану заявив, що Іран розцінить будь-яку атаку як "повномасштабну війну проти нас".

Окремо Каспійський трубопровідний консорціум Казахстану повідомив, що в неділю повернувся до повної завантажувальної потужності на терміналі на узбережжі Чорного моря після завершення техобслуговування на одному з трьох швартових пунктів.

"Трейдери зважують стійкість профіциту сильніше, ніж епізодичні заголовки", — сказала Сачдева з Phillip Nova. "Тож якщо ОПЕК+ або великі виробники не оголосять суттєвих скорочень, загальна картина нафтового ринку й надалі вказує на м'які структурні фундаментальні чинники у 2026 році".

Нагадаємо:

Понад 13 400 авіарейсів у США скасували через потужний зимовий шторм, який уже залишив без електроенергії понад 670 000 споживачів у 17 штатах та загрожував паралізувати східні штати сильними снігопадами.