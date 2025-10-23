Ціни на нафту різко відреагували на санкції США проти російських нафтових компаній

Ціни на нафту зросли більш ніж на 4% 23 жовтня, продовживши зростання попередньої сесії.

Про це пише Reuters.

Ціни пішли вгору, оскільки покупці з Індії почали переглядати свої закупівлі російської нафти після того, як США запровадили санкції проти основних російських постачальників — "Роснєфті" й "Лукойлу" — у зв'язку з розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на $2.71, або 4.3%, до $65.30 за барель станом на 08:41 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на $2.56, або 4.4%, до $61.06. за барель. (Оновлені дані станом на 13:00)

США заявили про готовність вжити подальших заходів, закликаючи Москву негайно погодитися на припинення вогню у війні проти України.

Минулого тижня Велика Британія запровадила санкції проти "Роснєфті" й "Лукойлу". Окремо країни ЄС схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт російського СПГ.

"Нові санкції президента Трампа, що вдарили по найбільших російських нафтових компаніях, спрямовані безпосередньо на те, щоб давити на воєнні доходи кремля — крок, який може скоротити фізичні потоки російських барелів і змусити покупців переспрямувати обсяги на відкритий ринок", — заявила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Відразу після оголошення санкцій США ф'ючерси на Brent і WTI зросли більш ніж на $2 за барель. Цьому також сприяло несподіване скорочення запасів у США.

"Якщо Нью-Делі скоротить закупівлі під тиском США, ми можемо побачити, як попит в Азії зосередиться на американській сирій нафті, що призведе до зростання цін на Атлантиці", — додала Сачдева.

Індійські державні нафтопереробні заводи (НПЗ) заявили, що переглядають свої закупівлі російських нафтових барелів, щоб переконатися, що жодне постачання не надходитиме безпосередньо від "Роснєфті" й "Лукойлу" після запровадження санкцій США.

Тим часом приватна компанія Reliance Industries — найбільший покупець російської нафти в Індії — заявила, що планує скоригувати імпорт сирої нафти з Росії відповідно до рекомендацій уряду Індії.

Зі слів джерел, Reliance планує різко скоротити імпорт російської нафти через санкції ЄС і США, а інші індійські НПЗ, ймовірно, також здійснять значні скорочення.

Однак скептицизм на ринку щодо того, чи призведуть санкції США до реального фундаментального зсуву попиту й пропозиції, обмежив зростання цін на нафту.

"Нові санкції, безумовно, підвищують ставки між США й Росією, але я вважаю, що зростання цін на нафту радше є рефлекторною реакцією ринків, ніж структурним зрушенням", — сказав директор з глобального аналізу ринку Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

"Досі майже всі санкції проти Росії за останні 3,5 року здебільшого не змогли вплинути ні на обсяги видобутку країни, ні на доходи від нафти", — додав він, зазначивши, що деякі покупці російської нафти в Індії й Китаї продовжують свої закупівлі.

У короткостроковій перспективі ринки розглядали надлишок постачання ОПЕК+ через згортання скорочень видобутку як ключовий фактор впливу на ціни.

"Три фактори, за якими я стежитиму в листопаді, — це скорочення ОПЕК+, накопичення запасів сирої нафти Китаєм, а також війни в Україні й на Близькому Сході, — саме в такому порядку", — зазначив Галімберті.

