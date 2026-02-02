Ціни на нафту знизилися найстрімкіше за останні пів року

Ціни на нафту 2 лютого впали майже на 5% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "демонструє серйозність до перемовин" із Вашингтоном, сигналізуючи про деескалацію конфлікту між країнами.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,3 долара США, (4,8%), до 66,02 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 3,23 долара, (майже на 5%), до 61,98 долара за барель.

Падіння цін на нафту на майже 5% стало найстрімкішим зниженням ціни за одну сесію за останні понад шість місяців.

Контракти на обидві марки нафти різко падають з багатомісячних максимумів, оскільки ризики військового удару США по Ірану зменшилися після останніх коментарів Трампа на минулих вихідних.

У суботу Трамп заявив журналістам, що Іран "демонструє серйозність до перемовин" зі США через кілька годин після того, як секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані сказав, що сторони готуються до переговорів.

За словами ринкового аналітика компанії IG Тоні Сікамора, військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що не планують проводити бойові стрільби в Ормузькій протоці, що також є ознаками деескалації.

"Ринок сирої нафти інтерпретує це як обнадійливий крок назад від конфронтації," – сказав він.

