Куба відреагувала на погрози Трампа ізолювати острів від нафти

Куба відреагувала на плани президента США Дональда Трампа застосувати мита, щоб перекрити всі поставки нафти на острів, який перебуває у скрутному становищі, назвавши це "шантажем і примусом", що змусить кубинців жити в ще більш жахливих умовах.

Про це повідомляє Bloomber.

"Цей новий захід демонструє фашистський, злочинний і геноцидний характер кліки, яка захопила інтереси американського народу для суто особистої вигоди", – заявив президент Куби Мігель Діас-Канель у п'ятницю в дописі на X.

Президент США заявив у четвер, що його адміністрація накладе штрафні санкції на країни, які постачають Кубі паливо.

Ця погроза спрямована безпосередньо на Мексику, яка стала головним постачальником Гавани після того, як 3 січня Трамп наказав заарештувати венесуельського лідера Ніколаса Мадуро і зупинив постачання палива з країни, яка була найвідданішим союзником комуністичного острова.

Очікується, що президент Мексики Клаудія Шейнбаум, яка на початку цього тижня заявила, що "гуманітарна допомога" її країни Кубі буде продовжена, виступить з приводу загрози Трампа щодо мит пізніше в п'ятницю на щоденному брифінгу для преси.

Тим часом Куба занурилася в найгіршу економічну кризу з часів розпаду Радянського Союзу, і аналітики, які відстежують нафтові судна, кажуть, що запасів палива вистачить менше ніж на три тижні.

Без нього транспорт, сільське господарство та інші базові послуги можуть зупинитися.

Європейські дипломати попередили, що кампанія тиску США проти уряду Діаса-Канеля може спровокувати гуманітарну кризу в країні з 10-мільйонним населенням, що призведе до масового виїзду або навіть голоду.

Нагадаємо:

У Куби залишилося нафти приблизно на 15-20 днів за нинішнього рівня споживання та власного видобутку.