Ціни на нафту реагують на зменшення напруженості між США та Іраном

Ціни на нафту знову зменшилися у вівторок, 3 лютого, знижуючись другий день поспіль, оскільки ринок зважує можливість зменшення напруженості між США та Іраном, а зміцнення долара ще більше тисне на ціни.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 39 центів (0,5%) до 65,91 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate коштувала 61,83 долара за барель, тобто зменшилась на 31 цент (0,5%).

Ціни на нафту впали більш ніж на 4% у понеділок після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "серйозно веде переговори" з Вашингтоном, що свідчить про деескалацію напруженості з країною - членом ОПЕК. Іран і США, як очікується, відновлять ядерні переговори в п'ятницю в Туреччині.

"Різкі коливання цін на нафту протягом останніх кількох сесій більше схожі на торгівлю, що базується на настроях, ніж на будь-які серйозні зміни в фундаментальних показниках", — сказала старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

На ціни додатково тиснув індекс долара США, який понад тиждень коливався поблизу максимального показника. Зміцнення долара негативно впливає на попит іноземних покупців на нафту, що котирується в доларах.

У торговельній сфері Трамп у понеділок оголосив про угоду з Індією, яка передбачає зниження мит США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення Індією закупівель російської нафти та зниження торговельних бар'єрів.

Деякі аналітики заявили, що очікують нестабільних цінових коливань цього місяця.

Нагадаємо:

2 лютого ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,3 долара США, (4,8%), до 66,02 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 3,23 долара, (майже на 5%), до 61,98 долара за барель.