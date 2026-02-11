Нафта подорожчала на тлі напруженості у відносинах між США та Іраном

У середу ціни на нафту подорожчали на тлі ескалації ризиків, оскільки переговори між США та Іраном залишаються непевними, а також завдяки ознакам зменшення надлишку, спричиненого зростанням попиту в Індії.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 55 центів, або 0,80%, до 69,35 долара за барель о 03:56 за Гринвічем. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 57 центів, або 0,89%, до 64,53 долара.

Речник міністерства закордонних справ Ірану заявив у вівторок, що ядерні переговори з США дозволили Тегерану оцінити серйозність намірів Вашингтона і продемонстрували достатній консенсус для продовження дипломатичного шляху.

Дипломати з Ірану та США провели минулого тижня переговори в Омані з метою відновлення дипломатичних відносин після того, як президент США Дональд Трамп розмістив у регіоні військово-морську флотилію, що викликало побоювання щодо нових військових дій.

Трамп заявив у вівторок, що розглядає можливість відправки другого авіаносця на Близький Схід, навіть попри те, що Вашингтон і Тегеран готуються до відновлення переговорів, спрямованих на запобігання новому конфлікту.

Ціни на нафту також підтримували ознаки зменшення надлишку, оскільки ринки поглинули частину надлишкових барелів, що спостерігалися в останньому кварталі 2025 року.

"З поверненням основних обсягів нафти на воді до нормального рівня і зростанням попиту на неї в Індії, ціни на нафту, ймовірно, залишаться стабільними в найближчій перспективі", - заявив аналітик ринку Vortexa Ксав'єр Танг

