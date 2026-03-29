Білий дім презентував OnlyFarms, зустрівши фермерів золотим трактором

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила OnlyFarms (портал, що висвітлює її сільськогосподарську політику) та запросила на зустріч до Білого дому фермерів з усієї країни, яких зустріли величезним золотим трактором на галявині.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, пише hromadske.

Трамп оголосив про "золотий вік" американського сільського господарства та позиціював себе як захисника американських фермерів.

Він пообіцяв посилити гарантії кредитування малого бізнесу для галузі, яка сильно постраждала від митних тарифів та зростання цін через війну в Ірані.

"І до речі, у нас все дуже добре в Ірані, просто щоб ви розуміли"- звернувся Трамп до фермерів.

Трамп закликав великі компанії з виробництва тракторів, такі як John Deere та Caterpillar, "виробляти більші, кращі трактори за значно менші гроші".

Він пообіцяв, що його адміністрація "скоротить величезну кількість нісенітниць, які обов'язково встановлюються на трактори та всі вантажівки, що вартує "виробникам) цілий статок".

Окрім того, Трамп анонсував "драматичне оновлення" стандартів відновлюваного пального. Він заявив, що буде домагатися дій Конгресу для дозволу на використання E15 — дешевшої бензинової суміші, що складається на 15% з етанолу та обмежена для використання влітку.

Державний секретар США Марко Рубіо висловився щодо того, скільки ще буде тривати війна в Ірані. За його словами, США очікують, що війна в Ірані "завершиться за кілька тижнів, а не місяців".