Після угоди з Трампом дизель РФ повертається до Туреччини та Бразилії

Росія відновлює постачання дизельного пального до Туреччини та Бразилії після призупинення санкцій США та скасування власної експортної заборони.

Про це повідомляє Reuters.

Росія скасувала заборону на експорт дизелю 9 жовтня після домовленості з президентом США Дональдом Трампом про постачання пального на світовий ринок.

Угода передбачала тимчасове призупинення американських санкцій щодо постачання російського пального. Водночас ембарго ЄС та Великої Британії на його імпорт залишаються чинними.

За даними Reuters, Трамп прагне стримати ціни на дизель перед проміжними виборами до Конгресу США 3 листопада. Це пальне широко використовують у промисловості, сільському господарстві та перевезеннях.

Нагадаємо:

Москва запровадила експортну заборону для боротьби з внутрішнім дефіцитом пального, спричиненим українськими ударами дронів по нафтопереробних заводах.

9 жовтня Трамп оголосив про домовленість щодо постачання російського дизелю на світові ринки.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким скасовує деякі санкції, обмеження та мита щодо Росії, передбачені "законом Грема".