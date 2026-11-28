У Росії за тиждень 23-27 листопада біржові продажі бензину скоротилися на 33%, а дизельного пального – на 67% порівняно з попереднім тижнем на тлі зупинок нафтопереробних заводів після атак дронів.

Про це пише The Moscow Times.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, обсяги первинних оптових продажів бензину та дизелю знижуються третій тиждень поспіль.

За звітний тиждень продали 26,4 тисячі тонн бензину Аі-92 та Аі-95. Обсяг торгів дизельним пальним зменшився до 29,4 тисячі тонн проти 87,9 тисячі тонн тижнем раніше.

Трейдери пов'язують падіння зі зупинками великих НПЗ після атак безпілотників. За словами одного зі співрозмовників, листопадові обсяги вже розпродали, а грудневі не з'являються, оскільки частина заводів не встигне завершити ремонти.

"Торгувати нічим – ринку зараз майже немає", – сказав інший трейдер.

Водночас, за словами учасників ринку, нестача пропозиції поки слабо позначається на біржових цінах.

Нагадаємо:

За оцінками Rystad Energy, станом на 23 листопада нафтопереробка в Росії впала до найнижчого рівня за понад 20 років – 2,6-2,7 млн барелів на добу, майже вдвічі нижче за показники кінця жовтня.