Вірменія відмовилася від російської зброї: у яких країнах закуповує

Вірменія на тлі війни Росії проти України відмовилася від закупівель російської зброї і почала купувати озброєння в Індії та Франції.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Ведомости".

Так, у 2022-2023 роках Єреван уклав із Нью-Делі оборонні контракти на понад $1,5 млрд, а з Парижем у 2023-2024 роках - на $250 млн.

Водночас останню оборонну угоду Вірменії з Росією на суму $400 млн підписали ще 2021 року, і її досі не виконано в повному обсязі.

Зокрема, в Індії Вірменія закупила 214-міліметрові ракетні системи залпового вогню Pinaka, 155-міліметрові артилерійські установки ATAGS, противодронні системи ZADS, ППО Akash-1S, а також протитанкові ракетні комплекси "Конкурс", які виробляються за російською ліцензією.

Франція, зі свого боку, поставить Вірменії три радари GroundMaster 200, переносні зенітні ракетні комплекси Mistral 3 і самохідні артилерійські установки Caesar.

Згідно з оцінкою Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SPIRI), частка Росії в імпорті озброєнь Вірменії у 2011-2020 роках сягала 94%. Але до 2024 року вона впала до 10%, зазначав секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

Завдяки поставкам зброї з Індії та Франції Єреван знижує політичну залежність від Росії, каже політолог, фахівець із Кавказу Артур Атаєв. За його словами, це довгострокова стратегія, однак вона не передбачає остаточного розриву відносин з Москвою у військовій сфері.

Нагадаємо:

Вірменія хоче зменшити залежність від російського газу. Почала переговори з Туркменістаном.