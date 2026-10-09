Для Вірменії з суботи починають діяти тимчасові торговельні преференції з ЄС

Європейська правда

Європейський Союз надає Вірменії тимчасові торговельні преференції, щоб підтримати її виробників та експортерів після запровадження Росією нещодавніх торговельних обмежень.

Про це повідомили у Європейській комісії у п'ятницю, 9 жовтня, пише "Європейська правда".

Заходи набудуть чинності у суботу і діятимуть протягом двох років. Вони передбачають тимчасову лібералізацію умов торгівлі майже для 80% вірменського експорту до ЄС.

Це стосується, зокрема, майже всього експорту свіжих фруктів, овочів і квітів, на який поширилися російські обмеження, а також понад 91% експорту напоїв та алкогольної продукції.

Тимчасові торговельні преференції допоможуть полегшити складне становище вірменських виробників та експортерів і зміцнити стійкість економіки Вірменії, спростивши доступ до ринку ЄС.

Преференційний режим передбачає певні умови та захисні механізми для охорони ринку ЄС на випадок, якщо імпорт негативно впливатиме на європейських виробників.

Ці торговельні преференції є частиною ширшого пакета підтримки Вірменії, про який оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на знак солідарності з країною, що постраждала від торговельних обмежень Росії.

Рада ЄС офіційно схвалила тимчасові заходи з лібералізації торгівлі для вірменських товарів наприкінці вересня.

У серпні прем'єр Вірменії Нікол Пашинян у межах урядової програми анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу.

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