Binance поступово відновлює виведення грошей після найбільшого кіберпограбування

Найбільша у світі криптовалютна біржа, Binance, заявила, що поступово відновить виведення коштів після повернення 95 % токенів на суму 6,3 млрд доларів, викрадених з її платформи в результаті найбільшого у світі цифрового пограбування, яке ФБР пов'язує з Північною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

Binance повідомила, що перший етап розпочнеться в неділю між 06:00 та 09:00 за Гринвічем і охоплюватиме біткойн, ефір, BNB, Solana, XRP, dogecoin та інші токени.

Решта 5% викрадених токенів складається з активів, що мають меншу ліквідність, і для їхнього відшкодування у необхідних обсягах може знадобитися більше часу, — повідомила Binance у суботу ввечері у X.

У суботу ФБР заявило, що за атакою стоїть північнокорейська група, що фінансується державою, відома під назвою TraderTraitor.

Пхеньян роками заперечував використання пов'язаних з державою кібергруп для шпигунства, фінансових крадіжок та отримання доходів. Його представництво в Женеві та посольство в Китаї не відповіли на запити про коментарі.

Правоохоронні органи зафіксували, що члени цієї групи конвертували викрадені активи у криптовалюту Ethereum, – йдеться у заяві ФБР, в якій також зазначається, що очікується "подальше відмивання" цих активів за допомогою відповідних технологій.

Нагадаємо:

З 29 на 30 жовтня найбільша криптовалютна біржа світу, Binance, зазнала кібератаки.

Криптовалютні аналітики з ринку майже одноголосно дійшли висновку, що хакери з елітного північнокорейського підрозділу відповідальні за найбільшу кібератаку на біржу.