Після зламу Binance інші криптобіржі посилюють захист коштів

Криптобіржі Coinbase, Kraken та Gemini переглядають заходи безпеки й запевняють клієнтів у збереженні їхніх коштів після рекордної крадіжки $6,3 млрд із Binance.

Про це 31 жовтня повідомляє Financial Times.

Директор із безпеки Coinbase Джефф Лунгхофер заявив, що біржа внесла зміни до систем холодного зберігання криптовалют із додаткової перестороги.

Gemini запровадила додаткові сповіщення та обмеження на переміщення коштів. Kraken повідомила, що стежить за ситуацією, а її сервіси працюють у звичайному режимі.

Виведення коштів із Binance, за даними FT, залишається призупиненим. Озвучений біржею строк відновлення роботи системи відповідає приблизно 08:00 за Києвом у неділю, 1 листопада.

Увечері 30 жовтня Binance заявила, що локалізувала скомпрометовану інфраструктуру, відкликала відповідні дозволи доступу та запровадила додаткові заходи проти несанкціонованих операцій.

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Нагадаємо:

У ніч із 29 на 30 жовтня Binance зазнала найбільшої кібератаки в історії криптовалют. Зловмисники викрали понад $6 млрд.