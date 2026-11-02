З Binance після хакерської атаки вивели мільярди доларів

Криптобіржа Binance зафіксувала виведення 3,64 мільярда доларів після відновлення можливості виведення коштів після хакерської атаки.

Про це компанія повідомила у мережі Х.

1 листопада компанія відновила виведення коштів для всіх 15 мереж і активів, включених до першого етапу.

"Після початкового сплеску обсяги виведення коштів знизилися й стабілізуються, як і очікувалося, тоді як обсяги депозитів залишаються значними… Ми опрацювали операції з виведення коштів на суму 4,649 млрд доларів США та депозити на суму 1,01 млрд доларів США; таким чином, чистий відтік коштів склав приблизно 3,64 млрд доларів США", – зазначили в компанії.

Сума становить 2,1% від загального обсягу активів під управлінням криптобіржі (171 млрд доларів станом на 28 жовтня).

"Наша команда продовжує ретельне тестування решти мереж і активів. Ми розуміємо, наскільки важливим є безпечний і надійний доступ до ваших коштів, і повідомимо подробиці наступного етапу, щойно це стане можливим. Запевняємо вас, що ринкові умови залишаються стабільними", – наголосили в Binance.

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Нагадаємо:

З 29 на 30 жовтня найбільша криптовалютна біржа світу, Binance, зазнала кібератаки.

Криптовалютні аналітики з ринку майже одноголосно дійшли висновку, що хакери з елітного північнокорейського підрозділу відповідальні за найбільшу кібератаку на біржу.

Найбільша у світі криптовалютна біржа, Binance, заявила, що поступово відновить виведення коштів після повернення 95 % токенів на суму 6,3 млрд доларів, викрадених з її платформи в результаті найбільшого у світі цифрового пограбування, яке ФБР пов'язує з Північною Кореєю.