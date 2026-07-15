Ормуз знову закрився, але цього разу ринок залишився майже без резервів нафти

Світовий ринок нафти знову зіткнувся з перебоями постачання через майже повну зупинку руху Ормузькою протокою, але цього разу без значної частини резервів, які раніше стримали різке зростання цін.

Про це пише Financial Times.

Зрив перемир'я між США та Іраном цього тижня знову майже повністю закрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти.

Водночас країни-члени Міжнародного енергетичного агентства вже вивільнили майже три чверті із запланованих 400 млн барелів надзвичайних запасів, про які оголосили в березні. Це означає, що додаткових поставок на ринок залишилося лише на кілька тижнів.

"Ми спалили всі буфери, які в нас були. Усі. Тепер усього цього більше немає", — сказав один із трейдерів.

Після першого оголошення перемир'я нафта подешевшала приблизно зі $100 за барель до трохи більше ніж $70. Однак після нового загострення Brent у вівторок підскочила вище $87 за барель — до максимуму більш ніж за місяць, а в середу торгувалася близько $85,50, додавши 13% від початку тижня.

Під час попереднього чотиримісячного закриття протоки західні країни вивільнили рекордні обсяги стратегічних запасів, Китай удвічі скоротив імпорт і почав використовувати пальне зі сховищ, а США допускали можливість втручання у ф'ючерсний ринок у разі неконтрольованого зростання цін.

У результаті Brent у квітні досягла піку на рівні $126 за барель, хоча МЕА тоді називало ситуацію найгіршим збоєм постачання нафти в історії.

Нагадаємо:

У середу, 15 липня, ціна нафти піднялась до рівня 85 доларів за барель.