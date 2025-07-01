Взрыв мины мог повредить танкер с нефтью после визита в Россию - Reuters

Танкер "Виламура", перевозивший около миллиона баррелей нефти, потерпел взрыв, вероятно, из-за мины.

Об этом сообщает Reuters.

По предварительным оценкам, взрыв в машинном отделении танкера мог быть вызван миной-прилипалой. В результате инцидента машинное отделение затопило, судно потеряло маневренность, однако его отбуксировали в Грецию. Окончательную причину взрыва установят после прибытия танкера в порт.

С апреля этого года "Виламура" дважды заходил в российские порты - Усть-Луга и Новороссийск - чтобы загрузить казахстанскую нефть. Взрыв стал частью серии инцидентов с судами, которые ранее заходили в российские порты.

По словам представителя компании, взрыв не вызвал загрязнения окружающей среды, экипаж находится в безопасности.

Консалтинговая компания Dryad Global сообщила, что с начала года на четырех других судах, которые ранее заходили в Россию, также произошел взрыв.