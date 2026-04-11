Лівія ухвалила перший єдиний державний бюджет за понад десять років

Два конкуруючі законодавчі органи Лівії, яка фактично розділена з 2014 року, затвердили перший єдиний державний бюджет країни за понад десять років.

Про це у своїй заяві повідомив Центральне банк Лівій, передає Reuters.

Лівія перебуває у стані розколу з 2014 року, коли внаслідок громадянської війни утворилися дві адміністрації — на заході та на сході. Останній єдиний державний бюджет був ухвалений у 2013 році.

Центральний банк зазначив, що затвердження бюджету двома конкуруючими законодавчими палатами може сприяти зміцненню фінансової стабільності, що стане важливим кроком на шляху до подолання багаторічного фінансового розколу.

Дві законодавчі палати — це Палата представників (HoR), що базується на сході країни і була обрана у 2014 році, та Вища державна рада на заході, яка була сформована в рамках політичної угоди 2015 року і члени якої були обрані з парламенту, обраного у 2012 році.

Угоду про затвердження бюджету підписали Есса Арібі, представник Палати представників, що базується в Бенгазі, та Абдулджалель Шавеш, представник Вищої державної ради в Тріполі, де також базується міжнародно визнаний Уряд національної єдності (GNU).

"Це чітка заява про те, що Лівія здатна подолати свої розбіжності, коли формується єдине бачення її майбутнього", – сказав голова центрального банку Наджі Ісса, який курирував церемонію підписання в штаб-квартирі банку в Тріполі.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року уряд східної частини Лівії, де знаходиться найбільша кількість запасів нафти країни, заявив, що припинить видобуток і експорт ресурсу.

Згодом уряд східної частини Лівії відновив експорт та видобуток нафти.