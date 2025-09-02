Ключовий постачальник Starbucks відчуває гіркі наслідки мит Трампа

Швейцарський виробник Thermoplan, ключовий постачальник кавомашин для Starbucks, зазнає збитків від мита Трампа, які не може компенсувати.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Майбутнє цих робочих місць опинилося під загрозою після того, як 7 серпня президент США Дональд Трамп запровадив 39% мито проти Швейцарії через її торговельний профіцит зі США.

За підрахунками CEO Thermoplan Адріана Штайнера, ці тарифи разом із додатковими митами США на промислові метали коштують компанії близько 200 000 швейцарських франків ($250 000) щотижня.

"Ми стікаємо кров'ю", - каже він, - "Це явно збитковий бізнес для нас. У нас немає таких марж, щоб це компенсувати".

Thermoplan уже робить кроки для запуску виробництва в Німеччині, щоб експортувати продукцію за нижчими тарифами ЄС, і розглядає можливість перенесення частини робочих місць у США.

У Starbucks заявили, що мають великий досвід у подоланні глобальних змін і працюють із постачальниками, щоб мінімізувати вплив на бізнес. Після того як Трамп уперше оголосив про глобальні тарифи 2 квітня, Thermoplan і Starbucks домовилися ділити додаткові витрати навпіл.

Швейцарська компанія, серед клієнтів якої також McDonald's і Nestlé, входить до числа близько 2 000 швейцарських виробників машинобудування, які зуміли закріпитися на світовому ринку, незважаючи на високі витрати на працю і зміцнення франка.

За офіційними даними, близько 1 з кожних 7 доларів доходу від експорту швейцарських машинобудівних компаній залежить від США.

