В РФ впали продажі побутової техніки та електроніки через різке зростання ставок

Різке зростання ставок за споживчими кредитами слідом за ключовою ставкою Центробанку Росії вдарило по продажах побутової техніки та електроніки в РФ.

Про це пише The Moscow Times.

"Такої ситуації на ринку побутової техніки та електроніки я не пам'ятаю. У нас падає ринок", - написав за підсумками першого кварталу співвласник і президент одного з найбільших продавців таких товарів, групи DNS, Дмитро Алексєєв.

"Бувало, щоб ринок падав у штуках, падав в доларах, навіть у реальних рублях за вирахуванням інфляції. Але щоб ринок падав просто в рублях, я не пам'ятаю за всі 30 років бізнесу", - зазначив він.

Видання пише, що точних цифр поки що немає, але, як вважає Алексєєв, йдеться про падіння приблизно на 15%.

Алексєєв вважає те, що відбувається, результатом високих ставок. За даними Центробанку РФ, портфель незабезпечених споживчих кредитів зменшується з листопада.

Традиційно близько 30% побутової техніки та електроніки продавали в кредит, а зараз ставки за кредитами стали завеликими і кредитний оборот впав до 5%.

Через падіння продажів мережі скорочують закупівлі техніки за кордоном, і вже до літа покупці можуть зіткнутися зі скороченням асортименту.

"Через зниження попиту і брак обігових коштів у продавців на нові закупівлі, ми скоротили імпорт побутової техніки та електроніки з Китаю в перші три місяці на 30%, ідуть закупівлі тільки наймасовіших позицій", - сказав співробітник зовнішньоторговельної компанії.

Інший постачальник техніки повідомив, що цього року теж ввозить приблизно на 25% менше техніки, ніж у 2024 році.

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