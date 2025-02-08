В Латвії кажуть, що від'єднання від електромережі Росії пройшло без інцидентів

Українська правда

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що процес відключення країн Балтії від російської енергомережі пройшов без інцидентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, після відключення країн Балтії від російської енергомережі Сіліня провела телефонні переговори з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом і комісаром ЄС з питань енергетики та житла Даном Йоргенсеном.

В ході розмови йшлося про перехід Балтії на повну інтеграцію з європейською енергосистемою.

"Це найбільший і найважливіший проєкт із забезпечення енергетичної незалежності та регіональної безпеки за останні десятиліття. І ми зробили це на рік раніше, ніж планувалося", – підкреслила латвійська прем’єрка.

Сіліня висловила задоволення тим, що процес пройшов без інцидентів, і подякувала операторам енергосистем країн Балтії та іншим відповідальним установам за їхню роботу, завдяки якій перехід став можливим.

Наступні кроки будуть пов'язані з модернізацією системи, розширенням використання відновлюваних джерел енергії та зміцненням безпеки регіону.

Прем'єр-міністерка Латвії зазначила, що приєднання до європейської енергомережі підвищить енергетичну безпеку в регіоні та забезпечить незалежний і надійний контроль за частотою балтійської електромережі.

Як відомо, 8 лютого Естонія, Латвія та Литва офіційно від’єдналися від енергосистеми Росії.

Нагадаємо, ще у липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працювали у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.