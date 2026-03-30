Латвія виділила Україні 6,8 мільйона євро: на що підуть кошти

Альона Кириченко — 30 березня, 18:35
Уряд Латвії ухвалив пакет підтримки для України на суму 6,8 мільйона євро.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в соцмережі Х.

"Пакет підтримки зміцнить енергосистему України, укриття, інфраструктуру, соціальну та цивільну стійкість, а також можливості використання дронів", – зазначила вона.

Нагадаємо:

Наприкінці лютого Латвія пообіцяла передати Україні повноцінну теплову електростанцію у межах нового пакета допомоги, щоб допомогти енергетичній інфраструктурі країни на тлі російських ударів.

