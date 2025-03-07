"Кошмарний сценарій": в аеропортах Німеччини готуються до масштабного страйку

Більше ніж пів мільйона пасажирів постраждають, а тисячі рейсів буде скасовано через 24-годинний страйк у найбільших аеропортах Німеччини, запланований на понеділок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акцію протесту організувала профспілка Verdi, закликавши працівників держсектору та наземного обслуговування припинити роботу.

Асоціація операторів аеропортів Німеччини (ADV) повідомила, що страйк зачепить близько 510 000 пасажирів, а понад 3 400 рейсів буде скасовано. Це значна ескалація після кількох попередніх акцій Verdi минулого місяця.

"У понеділок авіасполучення Німеччини буде фактично паралізоване", – заявили в ADV, назвавши страйк "кошмарним сценарієм" для пасажирів, який вплине не лише на мобільність, а й на економіку.

Профспілка Verdi вимагає підвищення зарплат на 8% або мінімум на 350 євро ($380) на місяць, а також вищих премій і додаткових вихідних. Страйк було оголошено після провалу другої серії колективних переговорів минулого місяця.

Роботодавці назвали ці вимоги надто затратними і відмовилися їх виконувати. Наступний раунд переговорів запланований на кінець місяця.

Нагадаємо:

У лютому 2024 року працівники німецької авіакомпанії Lufthansa проводили страйк у найбільших аеропортах Німеччини.

У другій половині лютого Німецька профспілка Verdi проводила страйк наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa AG у великих містах Німеччини.

У квітні 2024 року компанії-оператори аеропортів у Німеччині домовилися про угоду зі співробітниками служби безпеки після низки страйків у деяких з найбільших аеропортів країни.