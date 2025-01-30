Українські підприємці зможуть економити на доставленні в Англію через "Укрпошту"

"Укрпошта" та Пошта Сполученого Королівства (Royal Mail) підписали двосторонню угоду, завдяки якій українські експортери зможуть зекономити 15% на доставці відправлень до 1 кг у Велику Британію за послугою "Дрібний пакет Prime".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Для українських підприємців, які працюють на міжнародних платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, категорія відправлень пакетів PRIME до 1 кг є найпопулярнішою. Понад 60% клієнтів "Укрпошти", які експортують за кордон, вже користуються цією послугою, додали у пресслужбі компанії.

"Сполучене Королівство – друга за популярністю країна для українських експортерів, які обирають онлайн-платформи для своїх продажів. Попри виклики війни, закрите небо та складнощі логістики, ми забезпечуємо швидку доставку – від 4 днів – та вигідні тарифи, які тепер стали ще привабливішими завдяки знижці, яку ми пропонуємо", – наголосив Смілянський.

"Укрпошта" забезпечує щоденне сполучення між Києвом і Лондоном завдяки спеціально створеному магістральному маршруту. Час доставки з України до Великої Британії становить від 4 днів, а 95% поштових відправлень у грудні 2024 року було доставлено в межах 10 календарних днів.

Нагадаємо:

Поштовий оператор "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом Temu.