Украинские предприниматели смогут экономить на доставке в Англию через "Укрпочту"

"Укрпочта" и Почта Соединенного Королевства (Royal Mail) подписали двустороннее соглашение, благодаря которому украинские экспортеры смогут сэкономить 15% на доставке отправлений до 1 кг в Великобританию по услуге "Мелкий пакет Prime".

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Для украинских предпринимателей, которые работают на международных платформах, таких как Amazon, eBay, Etsy, категория отправлений пакетов PRIME до 1 кг является самой популярной. Более 60% клиентов "Укрпочты", которые экспортируют за границу, уже пользуются этой услугой, добавили в пресс-службе компании.

"Соединенное Королевство - вторая по популярности страна для украинских экспортеров, которые выбирают онлайн-платформы для своих продаж. Несмотря на вызовы войны, закрытое небо и сложности логистики, мы обеспечиваем быструю доставку - от 4 дней - и выгодные тарифы, которые теперь стали еще более привлекательными благодаря скидке, которую мы предлагаем", - отметил Смелянский.

"Укрпочта" обеспечивает ежедневное сообщение между Киевом и Лондоном благодаря специально созданному магистральному маршруту. Время доставки из Украины в Великобританию составляет от 4 дней, а 95% почтовых отправлений в декабре 2024 года было доставлено в пределах 10 календарных дней.

Напомним:

Почтовый оператор "Укрпочта" объявила о начале стратегического партнерства с китайским маркетплейсом Temu.