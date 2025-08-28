Бізнес-лобі Зімбабве закликає до реформ за зразком Аргентини

Головне бізнес-лобі Зімбабве закликало уряд вжити низку заходів для зниження операційних витрат підприємств і заявило, що програма реформ Аргентини може слугувати зразком.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Зімбабве потребує сміливих і прискорених реформ, включаючи систематичне дерегулювання, натхненне моделлю "одне дерегулювання на день" президента Аргентини Хав'єра Мілея", — йдеться в листі.

Десятиліття неефективного управління та помилкової політики уряду завдали Зімбабве значної шкоди — бідність і безробіття поширені, базові послуги відсутні або недостатні, а дефіцит твердої валюти та галопуюча інфляція є постійними проблемами.

Конфедерація промисловості Зімбабве визначила дев'ять сфер, що потребують негайного втручання, включаючи скорочення державного боргу перед приватним сектором, коригування 30-відсоткового порогу утримання іноземної валюти для експортерів та зменшення податків на цукор для виробників напоїв.

Він також закликав до реформування валютної політики та до того, щоб центральний банк офіційно закріпив і легалізував свої заяви про поступове припинення використання долара, щоб зміцнити довіру бізнесу та інвесторів.

Міністр фінансів Мтулі Нкубе минулого місяця заявив, що влада працює над усуненням регуляторних обмежень, з якими стикаються офіційні підприємства, що несуть основний тягар податків, тоді як швидко зростаючий неформальний сектор уникає їх сплати.