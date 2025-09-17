Стратегія Мілея дала тріщину через песо

Аргентинський песо впав у середу, вперше порушивши встановлений урядом торговий діапазон і поставивши під загрозу його політику контролю інфляції та накопичення валютних резервів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація президента Хав'єра Мілея намагалася запобігти падінню песо шляхом обмеження ліквідності, продажу доларів на ф'ючерсному ринку та обмеження купівлі доларів.

З порушенням торгового діапазону центральний банк тепер має право безпосередньо втручатися в спотовий ринок, що передбачатиме використання його цінних валютних резервів.

Адміністрація президента Хав'єра Мілея намагалася запобігти падінню песо шляхом обмеження ліквідності, продажу доларів на ф'ючерсному ринку та обмеження купівлі доларів.

З порушенням торгового діапазону центральний банк тепер має право безпосередньо втручатися в спотовий ринок, що передбачатиме використання його цінних валютних резервів.

Падіння песо також посилює політичний тиск на Мілея після того, як його партія програла ключове голосування в провінції Буенос-Айрес на початку цього місяця.

Ці вибори розглядалися як барометр інтересу виборців до політики жорсткої економії президента напередодні національних проміжних виборів 26 жовтня.

Захист валютного діапазону може тепер обійтися дорого, зазначив Тьєррі Лароз, портфельний менеджер Vontobel Asset Management.

Нагадаємо:

Президент Аргентини Хав'єр Мілей наклав вето на підвищення пенсій та законопроєкт, що посилює захист осіб з інвалідністю, які були ухвалені законодавцями в липні.