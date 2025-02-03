Китайський маркетплейс Shein підозрюють у порушенні правил захисту споживачів ЄС

Європейський Союз розпочне перевірку китайського онлайн-маркетплейсу Shein, щодо дотримання ним законодавства про захист прав споживачів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Shein — один з найбільших інтернет-рітейлерів у сфері швидкої моди, що налічує 45 мільйонів щомісячних користувачів у Європейському Союзі.

Розслідуванні щодо Shein проведе Європейська Комісія разом із чотирма країнами-членами ЄС.

Рішення про штрафи будуть прийматися національними урядами, але, за словами співрозмовників Bloomberg, Європейська комісія координуватиме національні регуляторні органи з питань захисту прав споживачів у діях проти Shein.

Представник Shein повідомив, що компанія має намір тісно співпрацювати з регуляторними органами для вирішення проблемних питань.

У листопаді 2024 року таких перевірок зазнали Temu і компанія Apple.

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Нагадаємо:

16 січня правозахисна організація Noyb вже подавала скаргу проти Shein, звинувативши компанію у передачі даних європейських користувачів до Китаю.