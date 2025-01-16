TikTok, Shein і Xiaomi звинувачують у незаконному передаванні даних громадян ЄС до Китаю

Австрійська правозахисна організація Noyb подала скаргу проти TikTok, Shein, Xiaomi та ще трьох китайських компаній, звинувативши їх у незаконному передаванні даних користувачів ЄС до Китаю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відомий своїми позовами проти американських компаній, таких як Apple, Alphabet і Meta, Noyb уперше подала скаргу проти китайських фірм.

Організація подала шість скарг у Греції, Нідерландах, Бельгії, Італії та Австрії, вимагаючи призупинити передачу даних до Китаю та запровадити штрафи, які можуть сягати до 4% глобального доходу компаній.

За даними Noyb, TikTok, Shein, Xiaomi, а також платформа AliExpress відкрито визнають передачу даних європейських користувачів до Китаю, посилаючись на прозорі звіти та інші документи.

Тим часом, Temu і месенджер WeChat, що належить Tencent, передають дані до невказаних "третіх країн", імовірно до Китаю.

Представник Xiaomi заявив, що компанія аналізує звинувачення та готова співпрацювати з регуляторами у разі звернення. Інші компанії поки не надали коментарів.

Згідно з Загальним регламентом захисту даних ЄС (GDPR), передача даних за межі ЄС дозволена лише за умови, що країна-отримувач гарантує належний рівень захисту даних.

Нагадаємо:

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони додатку.

У США розглядають можливість заборони TikTok, якщо його материнська компанія ByteDance не продасть платформу. Тим часом американці, побоюючись заборони, починають активно переходити на інший китайський застосунок — RedNote.