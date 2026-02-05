У ЄС вважають свої санкції проти РФ ефективними

Представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявляє, що економіка Росії, заснована на війні, може наближатися до точки, коли вона стане "нестійкою".

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на слова Девіда О'Саллівана.

Девід О'Салліван, досвідчений ірландський чиновник, зазначив, що санкції "не є панацеєю" і завжди будуть обходитися, але наголосив, що після чотирьох років він впевнений, що вони дають ефект.

"Можливо, у 2026 році ми дійдемо до точки, коли все це стане нестійким, тому що значна частина російської економіки була настільки спотворена через розбудову військової економіки за рахунок цивільної економіки.

Я думаю, що протистояння законам економічної гравітації може тривати лише певний час", – сказав він в інтервʼю.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році ЄС ввів безпрецедентні 19 раундів санкцій проти Росії, спрямованих проти понад 2700 осіб і організацій, та зупинив торгівлю в широких економічних сферах, включаючи енергетику, авіацію, ІТ, товари розкоші та споживчі товари, діаманти та золото.

ЄС поставив собі за мету переконати інші країни не дозволяти перепродаж європейських товарів до Росії, особливо компонентів, які можуть бути використані або перероблені для військових цілей.

О'Салліван зазначив, що блок досяг певного успіху в "запобіганні прямому реекспорту критично важливих продуктів для зброї" через Центральну Азію, Кавказ, Туреччину, Сербію, ОАЕ та "в меншій мірі" через Малайзію.

За його словами, більшість випадків обходу санкцій була пов'язана з "економічними операторами, які бачили економічні можливості та заробляли гроші", а не з діями урядів.

Однак, за його словами, "Китай явно надає підтримку" Росії, хоча і не у формі прямих поставок військового обладнання.

Він також зазначив, що серед держав-членів ЄС значно зросла обізнаність про можливість продажу західних технологій іноземним дистриб'юторам, які потім постачають товари до Росії.

"Я не думаю, що ми повністю усунули цю проблему, але, на мою думку, ми її зменшили", – сказав представник ЄС.

О'Салліван сказав, що ЄС успішно вжив заходів для протидії російському тіньовому флоту – старим танкерам з невідомою власністю, які транспортують російську нафту на експортні ринки Китаю та Індії. Станом на грудень майже 600 суден перебували під санкціями ЄС.

