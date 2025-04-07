Премʼєр Японії призначить міністра для врегулювання торгівлі із США
Прем'єр-міністр Ісіба Сінґеру провів 25-хвилинну телефонну розмову з президентом США Трампом після чого погодився призначити відповідального міністра для вирішення торгівельної суперечки.
Про це повідомляє Nikkei.
Під час розмови Японія і США підтвердили, що призначать відповідального члена Кабінету міністрів, а переговори триватимуть.
Сінґеру не назвав імʼя людини, яка займе цю посаду.
Трамп після телефонної розмови написав на своїй сторінці в соціальній мережі, що Японія "надасть найкращу, однак повторив, що "Японія погано ставиться до США в питаннях торгівлі.
Сінґеру і Трамп не обмінювалися словами з часу їхньої першої зустрічі у Вашингтоні 7 лютого. Пізніше Трамп оголосив, що запровадить мита на рівні 24% проти Японії. Додаткові мита на сталеву та алюмінієву продукцію, а також автомобілі вже діють.
Японська економіка почала відчувати на собі їхній вплив, фондовий індекс Nikkei різко впав, а прем'єр-міністр Японії охарактеризував ситуацію як "національну кризу".
Нагадаємо:
Трамп заявив, що введе додаткові 50% мита на товари з Китаю, якщо країна не скасує свої мита, які були запроваджені у відповідь.