Премʼєр Японії призначить міністра для врегулювання торгівлі із США

Прем'єр-міністр Ісіба Сінґеру провів 25-хвилинну телефонну розмову з президентом США Трампом після чого погодився призначити відповідального міністра для вирішення торгівельної суперечки.

Про це повідомляє Nikkei.

Під час розмови Японія і США підтвердили, що призначать відповідального члена Кабінету міністрів, а переговори триватимуть.

Сінґеру не назвав імʼя людини, яка займе цю посаду.

Трамп після телефонної розмови написав на своїй сторінці в соціальній мережі, що Японія "надасть найкращу, однак повторив, що "Японія погано ставиться до США в питаннях торгівлі.

Сінґеру і Трамп не обмінювалися словами з часу їхньої першої зустрічі у Вашингтоні 7 лютого. Пізніше Трамп оголосив, що запровадить мита на рівні 24% проти Японії. Додаткові мита на сталеву та алюмінієву продукцію, а також автомобілі вже діють.

Японська економіка почала відчувати на собі їхній вплив, фондовий індекс Nikkei різко впав, а прем'єр-міністр Японії охарактеризував ситуацію як "національну кризу".

Нагадаємо:

Трамп заявив, що введе додаткові 50% мита на товари з Китаю, якщо країна не скасує свої мита, які були запроваджені у відповідь.