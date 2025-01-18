У власників IPhone в РФ почались проблеми із eSIM: Apple допомагає росіянам з проблемою

Деякі користувачі IPhone в РФ почали помічати проблеми у роботі віртуальних сім-карт, які можуть призводити до втрати звʼязку або поломки девайсу.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на російське видання "Комерсантъ".

За цінформацією "Комерсантъ", проблеми виникають через застарілий контролер eSIM у пристроях Apple або некоректну роботу програмного забезпечення операторів звʼязку.

Користувачі скаржаться на зникнення зв'язку як на eSIM, так і на фізичній SIM-карті. У більшості випадків для усунення несправностей доводиться звертатися до сервісних центрів і міняти модуль eSIM.

"Комерсантъ" знайшов понад 40 скарг за січень 2025 року. Більшість із них стосуються віртуального оператора зв'язку "Т-Мобайл" (раніше "Тинькофф-банк"), але проблеми також фіксували в користувачів Yota, "Вымпелкома", "Мегафона" і МТС.

Співзасновник мережі сервісних центрів Pedant.ru Роман Персиянов повідомив, що за перші два тижні 2025 року вони отримали близько десяти звернень з аналогічною проблемою. Найчастіше з нею стикаються власники iPhone 13 і iPhone 13 Pro Max.

У російській "Т-Мобайл" підтвердили, що фіксують поодинокі проблеми з eSIM у клієнтів, які використовують пристрої Apple.

Оператор повідомив, що вже передав дані про прошивки і моделі несправних пристроїв до Apple, проте компанія поки не дала конкретних коментарів. У сервісних центрах Apple проводять діагностику і за необхідності змінюють або ремонтують пристрої.

Нагадаємо:

Однак компанія так і не вийшла з ринку РФ. У 2023 році вона продовжила оренду свого офісу у Москві до 2027 року.

1 бережня 2022 року Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, а також відключив у країні Apple Pay.

28 лютого 2022 року Міністерство економіки звернулось до Apple із закликом заморозити всі операції та договори з Росією та припинити надання будь-яких послуг країні-окупанту.