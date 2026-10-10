У Венесуелі дозволила компанії SpaceX запускати Starlink

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес дозволила Starlink — супутниковому інтернет-сервісу, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, працювати в цій латиноамериканській країні.

Про це повідомляє Reuters.

Цей дозвіл є частиною угоди з американською компанією, про що уряд Венесуели повідомив у п'ятницю в офіційній заяві.

Підрозділ компанії, що займається супутниковим інтернетом, продовжує розширювати свою глобальну базу абонентів завдяки запускам додаткових супутників та розширенню спектру послуг для споживачів, підприємств, авіації, морського транспорту та урядових структур.

Нагадаємо:

У вересні на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у центральній Польщі, яка забезпечує зв'язок для регіону, зокрема для України, спалахнула пожежа, повідомив віце-прем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський, додавши, що системи наразі працюють у штатному режимі.