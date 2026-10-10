Реклама:
Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

У Венесуелі дозволила компанії SpaceX запускати Starlink

Володимир Тунік-Фриз — 10 жовтня, 11:08
У Венесуелі дозволила компанії SpaceX запускати Starlink
У Венесуелі запрацює Starlink
Getty Images

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес дозволила Starlink — супутниковому інтернет-сервісу, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, працювати в цій латиноамериканській країні.

Про це повідомляє Reuters.

Цей дозвіл є частиною угоди з американською компанією, про що уряд Венесуели повідомив у п'ятницю в офіційній заяві.

Підрозділ компанії, що займається супутниковим інтернетом, продовжує розширювати свою глобальну базу абонентів завдяки запускам додаткових супутників та розширенню спектру послуг для споживачів, підприємств, авіації, морського транспорту та урядових структур.

Нагадаємо:

У вересні на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у центральній Польщі, яка забезпечує зв'язок для регіону, зокрема для України, спалахнула пожежа, повідомив віце-прем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський, додавши, що системи наразі працюють у штатному режимі.

Starlink Венесуела

Венесуела

У Венесуелі дозволила компанії SpaceX запускати Starlink
Венесуела підписала угоду з іще одним глобальним нафтовим гігантом
Венесуела переведе свої резерви з Лондона до Нью-Йорка

Останні новини