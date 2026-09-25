Президент Фінляндії "благав" Маска дозволити використовувати Starlink всередині РФ

Президент Фінляндії Олександр Стабб заявив у четвер, що він благав власника SpaceX Ілона Маска розширити покриття супутникового інтернету Starlink для України, щоб вона могла завдати удару по російських пускових установках балістичних ракет, розташованих на території Росії.

Про це повідомляє Reuters.

З наближенням зими Україна відчуває гостру нестачу засобів протиповітряної оборони для відбиття російських балістичних ракет, Україна вважає, що запуск Starlink над територією Росії допоможе націлити удари на російські пускові установки, з яких запускаються ракети.

"Ось чому… я благаю Ілона Маска надати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де знаходяться пускові установки балістичних ракет — як на окупованій території України, так і в Росії — для стратегічних цілей, оскільки це врятує життя", – сказав Стабб.

Фінський лідер, відданий союзник України, який також має добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, висловив цю думку в інтерв'ю агентству Reuters у Нью-Йорку, де світові лідери зібралися на щорічну зустріч в Організації Об'єднаних Націй.

З огляду на наближення зими Стабб зазначив, що Україні потрібні три речі.

"По-перше, це засоби протиповітряної оборони, і навіть Starlink певною мірою міг би стати там хорошим засобом ППО. По-друге — енергетичні об'єкти на зиму".

"По-третє — гроші. Ось над цими речами ми й працюємо. Ми працюємо над підготовкою зимового пакету, бо я не бачу, щоб війна закінчилася, знаєте, до настання зими".

Нагадаємо:

На наземній станції супутникового зв'язку Starlink у центральній Польщі, яка забезпечує зв'язок для регіону, зокрема для України, спалахнула пожежа, повідомив віце-прем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський, додавши, що системи наразі працюють у штатному режимі.