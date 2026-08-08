У Венесуелі спалахнули протести через щоденні відключення світла

У Венесуелі жителі кількох штатів виходять на протести через щоденні відключення електроенергії. Цього тижня акції поширилися на Каракас, де регулярні перебої зі світлом відбуваються вперше з 2019 року.

Про це пише Financial Times.

Проблеми з електропостачанням посилилися після 3 січня, коли американські військові затримали президента Ніколаса Мадуро. Учасники протестів звинувачують тимчасову президентку Делсі Родрігес, яка очолила країну за підтримки адміністрації Дональда Трампа.

У штаті Арагуа електроенергію щодня відключають на чотири-п'ять годин. У Карабобо поліція цього тижня оточувала та розганяла демонстрації, які відбувалися майже щодня.

Відключення почастішали й у столиці, яку влада після енергетичної кризи 2019 року забезпечувала електроенергією пріоритетно. У районі Катія 6 серпня світла не було 15 годин, а мер Каракаса Кармен Мелендес скоротила робочий день удвічі через дефіцит електроенергії.

Родрігес пов'язує перебої з пошкодженням газової електростанції TermoCarabobo внаслідок двох землетрусів у червні. За її словами, станція відновила роботу приблизно на половині потужності, яку мала до землетрусів. Влада також закликає населення скоротити споживання електроенергії.

Уряд пообіцяв допустити приватний сектор до електроенергетики та провів реформи для залучення інвестицій у нафтову і гірничодобувну галузі. Водночас жителі країни поки майже не бачать ознак економічного відновлення.

Нагадаємо:

Під час економічної кризи 2019 року Каракас кілька днів залишався без електроенергії. Після цього влада надавала пріоритет електропостачанню столиці, зокрема коштом інших регіонів.