Україна пройшла рекордну серпневу спеку без відключень – Шмигаль

За попередніми оцінками, енергосистема України пройшла період рекордної серпневої спеки без застосування графіків відключення електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, уникнути дефіциту потужності вдалося завдяки коригуванню графіків літніх ремонтів на електростанціях, зокрема енергоблоках АЕС, максимальному залученню розподіленої газової генерації та збільшенню імпорту електроенергії.

Шмигаль також подякував українцям, які змінили режим енергоспоживання відповідно до закликів Міненерго.

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Нагадаємо:

Наприкінці липня Шмигаль попереджав, що через серпневу спеку споживання електроенергії може зрости на 1 ГВт. Укренерго готувалося до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.