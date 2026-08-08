В Україні не залишилося жодної неушкодженої електростанції – Зеленський

Через російські удари в Україні фактично не залишилося жодної неушкодженої електростанції.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу у Белграді.

"У нас фактично не залишилося неушкоджених електростанцій, багато вокзалів розбиті, лікарні, університети, звичайні цивільні підприємства", – сказав Зеленський.

Президент окремо наголосив, що в Україні не залишилося жодної цілої теплової електростанції через російські удари.

"Російські ракети націлені саме на те, щоб зробити життя українців нестерпним", - додав він.

Нагадаємо:

У січні Денис Шмигаль заявляв, що в Україні немає жодної електростанції, яка б не зазнала російських ударів. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала по українській енергетиці понад 700 цілеспрямованих атак.