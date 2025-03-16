У Трампа пояснили рішення припинити фінансування "Голосу Америки"

Українська правда

Адміністрація американського президента Дональда Трампа висунула перелік претензій до мовника "Голосу Америки" й таким чином "пояснила", чому вирішила припинити його фінансування.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Білого дому

Деталі: Адміністрація Трампа висунула низку претензій до "Голосу Америки" у суботу, 15 березня. У Трампа використали цитати різних медіа, які звинувачують мовник в порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню відповідальності.

У Трампа заявили, що кілька репортерів "Голосу Америки" публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х, попри політику неупередженості соціальних медіа.

Зокрема на користь рішення Трампа Білий дім опублікував такі аргументи:

У 2020 році "Голос Америки" писав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього американського президента Джо Байдена – Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".

Керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

У 2019 році мовник випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, яку шукають притулку у США.

Ввечері 15 березня стало відомо, що значна кількість співробітників "Голосу Америки" були відправлені в "адміністративну" відпустку починаючи без права доступу до мейлів та виконання роботи, що формує діяльність цього міжнародного мовника.

Численні джерела "Європейської правди" стверджують, що окрім відсторонення значної кількості співробітників "Голосу Америки", адміністрація Трампа повідомила також про повне скасування фінансування для мережі RFE/RL (Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода).

У "Радіо Свобода" вже назвали це рішення "подарунком ворогам Америки".