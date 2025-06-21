В Тайване обеспокоены ликвидностью облигаций США после "Большого красивого закона" Трампа

Глава центрального банка Тайваня Ян Цзинь-Лун предупредил, что быстрый рост долга США после налогового законопроекта Трампа может быть "неблагоприятным" для перспектив казначейских облигаций США.

Об этом сообщает Reuters.

По данным центрального банка Тайваня, 80% из 593 млрд долларов валютных резервов Тайваня составляют американские казначейские облигации.

"One Big Beautiful Bill Act", может вызвать слишком быстрый рост долга США, что является неблагоприятным для перспектив государственного долга США", - сказал он.

Законопроект приведет к увеличению госдолга США на 2,8 трлн долларов в течение десятилетия, что беспокоит инвесторов и держателей облигаций США.

Кроме этого, по словам Луна, неоднократные критические замечания Трампа относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США вызвали беспокойство относительно ее независимости.

Лун также раскритиковал таможенную политику президента США.

"Трамп надеялся, что пошлины помогут решить проблему торгового дефицита США, однако таможенная политика не только не решает структурных проблем, но и влияет на экономику США и грозит еще больше ухудшить перспективы мировой торговли и экономик", - говорится в сообщении.

В то же время, глава тайваньского Центробанка добавил, что облигации являются "надежными" и все еще пользуются популярностью среди инвесторов. Он добавил, что нет оснований для беспокойства относительно позиции доллара как ведущей международной резервной валюты.

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