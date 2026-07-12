Іран атакував вже другий корабель після закриття Ормузу

Уран знову закрив Ормуз та атакував вже два судна

Корпус вартових ісламської революції оголосив про атаку на друге комерційне судно після чергового закриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє іранське медіа Tasnim.

У Ормузькій протоці Іран атакував два судна, що за повідомленням Корпусу вартових ісламської революції, порушували правила.

Перед цим влада країни оголосила про закриття протоки.

"Ормузька протока буде закритою до подальшого повідомлення та до завершення втручання США, і жодному судну не буде дозволено проходити", – цитує медіа повідомлення Корпусу вартових ісламської революції.

Після цього Збройні сили США розпочали третю за тиждень серію ударів по території Ірану.

Іран здійснив атаки на Кувейт, Катар, Йорданію та Бахрейн. Ракетна атака торкнулась також ОАЕ.

Нагадаємо:

У суботу міністр закордонних справ Ірану прибув до Оману, щоб обговорити заходи для безпечного проходу суден через протоку Ормуз, у той час, як США очікують на публічну обіцянку вільного та безпечного транзиту.