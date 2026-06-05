Китайцям заборонили брати участь в IPO компанії Маска – ЗМІ

Китайцям та гонконгцям заборонили брати участь в IPO SpaceX

Гаранти первинного публічного розміщення акцій (IPO) SpaceX отримали вказівку не приймати заявки від інвесторів із Гонконгу та Китаю.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Сума первинного розміщення акцій компанії становить 75 млрд доларів – новий світовий рекорд. Саме розміщення має відбутися наприкінці червня.

Заборону видали провідні банки США, що наглядають за угодою, зокрема Goldman Sachs та Morgan Stanley. Вони посилалися на обмеження американського уряду щодо експорту критично важливих технологій до Китаю.

Зокрема йдеться про Правила міжнародної торгівлі зброєю (International Traffic in Arms Regulations, ITAR). Вони регулюють експорт американських оборонних технологій та пов'язаних із ними технічних даних.

Також сайт SpaceX став недоступним із Гонконгу та Шанхаю, а спроби відвідати його призводять до повідомлення про помилку, в якому йдеться про те, що компанія заборонила доступ з інтернет-адрес з цих місць.

"Компанії, які прагнуть укласти державні контракти або працюють у чутливих секторах, часто прагнуть захистити свою базу акціонерів від інвесторів, які можуть спровокувати перевірки з боку влади США", – пишуть в агентстві.

Нагадаємо:

Після попередніх зустрічей з інвесторами SpaceX зазначила, що після IPO прагне досягти оцінки в 1,75 трлн доларів, ставши девʼятою найдорожчою компанією у світі.