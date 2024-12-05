У Росію запрошуватимуть програмістів з Індії через кадровий голод

Один з найбільших російських маркетплейсів Ozon збирається найняти кілька сотень розробників програмного забезпечення (ПЗ) та інших IT-фахівців в Індії.

Про це пише Rb.ru з посиланням на документи компанії в системі "Контур.Закупівлі".

Зокрема, компанія шукає агентства для допомоги в оформленні та доставці нових співробітників з Індії. В рамках контракту необхідно оформити квитки для 150-300 індійських фахівців, які будуть переміщатися в Росію групами по 10-15 осіб на місяць.

Зазначається, що, крім того, передбачається допомога з квитками для співробітників з Узбекистану і Таджикистану.

Інші компанії також цікавляться IT-фахівцями з Індії, відзначають аналітики HeadHunter. За їхніми даними, у першій половині 2024-го порівняно з аналогічним періодом 2023 року кількість вакансій у російських компаніях для них зросла на 68%, до 764, а кількість запрошень - на 62%, до 862.

Раніше через дефіцит кадрів російські компанії стали активно шукати IT-фахівців в Африці. Так, у Зімбабве кількість вакансій для них зросла в 17,6 раза, у Камеруні - в 11 разів, у Кенії - в 10 разів, а в Алжирі - в 7,6 раза, підраховував HeadHunter.

На початку 2024 року голова Мінцифри Максут Шадаєв оцінював кількість зайнятих в IT-сфері в країні в 740 тис. осіб. Водночас дефіцит кваліфікованих кадрів становив 500-700 тис.