В Россию пригласят программистов из Индии из-за кадрового голода

Один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon собирается нанять несколько сотен разработчиков программного обеспечения (ПО) и других IT-специалистов в Индии.

Об этом пишет Rb.ru со ссылкой на документы компании в системе "Контур.Закупки".

В частности, компания ищет агентства для помощи в оформлении и доставке новых сотрудников из Индии. В рамках контракта необходимо оформить билеты для 150-300 индийских специалистов, которые будут перемещаться в Россию группами по 10-15 человек в месяц.

Отмечается, что, кроме того, предполагается помощь с билетами для сотрудников из Узбекистана и Таджикистана.

Другие компании также интересуются IT-специалистами из Индии, отмечают аналитики HeadHunter. По их данным, в первой половине 2024-го по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество вакансий в российских компаниях для них выросло на 68%, до 764, а количество приглашений - на 62%, до 862.

Ранее из-за дефицита кадров российские компании стали активно искать IT-специалистов в Африке. Так, в Зимбабве количество вакансий для них выросло в 17,6 раза, в Камеруне - в 11 раз, в Кении - в 10 раз, а в Алжире - в 7,6 раза, подсчитывал HeadHunter.

В начале 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев оценивал количество занятых в IT-сфере в стране в 740 тыс. человек. В то же время дефицит квалифицированных кадров составлял 500-700 тыс.