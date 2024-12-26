В Россию за год ввезли 28 самолетов в обход санкций - росСМИ

В Россию продолжают завозить самолеты иностранного производства вопреки санкциям США и ЕС. Так, с начала 2024 года в РФ из-за рубежа попали по меньшей мере 28 воздушных судов, среди которых как самолеты малой авиации, так и крупные пассажирские лайнеры.

Об этом пишет The Moscow Times с ссылкой на российское оппозиционное издание "Верстка", которое ознакомилось с закрытыми данными таможенной статистики.

Чаще всего запрещенные для продажи России самолеты ввозили через Турцию (11 раз), три борта поставили через Оман, два - через Объединенные Арабские Эмираты и столько же через Германию. Также среди стран-посредников на российской таможне указывали Сербию, Швецию, Казахстан, Китай и Монголию. Ирландия, Кипр и Кыргызстан были указаны в таможенных декларациях лишь в виде кода.

Из 28 самолетов несколько были пассажирскими Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.

Один из самолетов Bombardier стоимостью около $45,5 млн был ввезен на имя Дениса Краснопольского - гендиректора акционерного общества "Инпромактив", которое занимается производством летательных аппаратов.

Также Bombardier стоимостью от $24,5 до $32,8 млн ввозила авиакомпания "Меридиан" из ОАЭ, их используют для пассажирских рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Тегераном, Баку, Астаной и другими городами.

Еще один Bombardier стоимостью около 16 млн евро был доставлен авиакомпании Skylight из столицы Кыргызстана Бишкека, сейчас он выполняет рейсы в Китай, Турцию, Дубай и на Мальдивы.

Французский Airbus A319-111 стоимостью около $35 млн, купленный российской компанией "Аврора" через Литву, выполняет перелеты на Дальнем Востоке РФ. Кроме того, один пассажирский самолет Boeing 737-800 приобрела якутская авиакомпания "Алроса" для рейсов в Москву, Петербург, Новосибирск и Благовещенск.

Согласно таможенным документам, девять самолетов завезла компания "Современные технологии" 52-летнего бизнесмена Евгения Кабанова. Он является учредителем турецкой компании Edermont LTD и киргизстанской "Эдермонт Памир", через которые самолеты поставляются в Россию. В частности компании Кабанова помогли импортировать самолеты Cessna, Aero Commander 680V, предназначенные для гражданской авиации, а также американский самолет Piper PA-28RT-201T.

При этом связанная с Кабановым компания открыто рекламировала ввоз самолетов в обход санкций.

В первом случае, как утверждает Кабанов, есть два варианта, первый из них - перегонять самолет самостоятельно или воспользоваться услугами пилота. В последнем случае самолет направляется к месту базирования, где проходит российскую регистрацию и получает сертификат летной годности.

Еще один вариант - перевозка по суше или по морю. В этом случае, как утверждает Кабанов, самолет необходимо разобрать, загрузить в контейнер и отправить в промежуточный пункт назначения.

После таможенного оформления он направляется в пункт назначения, где еще раз проходит таможню. Затем уже на месте базирования самолет нужно собрать, облетать, получить необходимые документы.

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Напомним:

Российский авиапром с начала войны в Украине смог выработать лишь семь пригодных для гражданской авиации самолетов - SuperJet 100.