У Росії заборонили дзвінки на телефони через інтернет для боротьби із українськими шахраями

Російський уряд затвердив заборону на підключення до мобільного та стаціонарного звʼязку через інтернет.

Про це йдеться у постанові уряду РФ.

Уряд РФ виключив зі списку ліцензій на послуги звʼязку "передачу інтернет-даних із накладеною голосовою інформацією". Таким чином у РФ заборонили підключення через інтернет до мобільних та стаціонарних телефонів.

У Росії пояснюють таку заборону боротьбою із шахрайством.

"Найчастіше такими технологіями користувалися шахраї, оскільки це давало змогу підміняти номери. Тепер цей вид телефонного шахрайства буде серйозно обмежений, оскільки буде унеможливлено приєднання мереж передачі даних до телефонних мереж зв'язку", – йдеться у заяві уряду РФ.

Як повідомляє Meduza, з 23 грудня у росії обговорювали заборону на дзвінки у месенджерах.

У грудні на території РФ підпалювали машини поліцейських нібито під впливом "українських шахраїв".

Остання така подія сталась у місті Гусь-Хрустальний Володимирської області РФ, де ввечері 25 грудня автомобіль в’їхав до будівлі військового комісаріату й після цього підпалив машину.