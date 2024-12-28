В России запретили звонки на телефоны через интернет для борьбы с украинскими мошенниками
Российское правительство утвердило запрет на подключение к мобильной и стационарной связи через интернет.
Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
Правительство РФ исключило из списка лицензий на услуги связи "передачу интернет-данных с наложенной голосовой информацией". Таким образом в РФ запретили подключение через интернет к мобильным и стационарным телефонам.
В России объясняют такой запрет борьбой с мошенничеством.
"Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключено присоединение сетей передачи данных к телефонным сетям связи", - говорится в заявлении правительства РФ.
Как сообщает Meduza, с 23 декабря в россии обсуждали запрет на звонки в мессенджерах.
В декабре на территории РФ поджигали машины полицейских якобы под влиянием "украинских мошенников".
Последнее такое событие произошло в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области РФ, где вечером 25 декабря автомобиль въехал в здание военного комиссариата и после этого поджег машину..