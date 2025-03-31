Доходи від послуг звʼязку зросли до 154 мільярдів у 2024 році

Загальні доходи від надання послуг зв’язку, що включають мобільний звʼязок, стаціонарний інтернет та поштові послуги у 2024 році склали 154,4 млрд грн.

Про це йдеться у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Зокрема, доходи від надання послуг мобільного зв’язку склали 68,5 млрд грн (на 11,1% більше у порівнянні із 2023 роком);

доходи від надання послуг фіксованого голосового зв’язку – 3,75 млрд грн (на 12,5% більше у порівнянні із 2023 роком);

доходи від надання послуг фіксованого Інтернету – 22,7 млрд грн (на 6,5% більше у порівнянні із 2023 роком);

доходи від надання послуг поштового зв’язку – 44,9 млрд грн (на 35,2% більше у порівнянні із 2023 роком).

При цьому, Кількість активних карток мережі мобільного зв’язку станом на 31 грудня 2024 року склала 48,8 млн од., що на 3 % менше ніж у 2023 році.

Капітальні інвестиції у сферу електронних комунікацій у 2024 році склали 25,1 млрд грн.

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