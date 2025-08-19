В России растут долги по зарплатам: скрытая безработица бьет рекорды

На фоне ухудшения экономической ситуации на российских предприятиях стремительно растут долги по зарплате и скрытая безработица

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

По данным мониторинга профсоюзных организаций, задолженность по зарплате за июль выросла на 25% - до 1,7 млрд руб, а количество работников, находящихся под риском увольнения, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также на треть выросло количество рабочих мест в простое.

По данным Росстата, на конец мая задолженность предприятий по зарплате подскочила в 3,4 раза год к году - до 1,66 млрд руб. (без учета малого и среднего бизнеса). Роструд фиксирует резкий рост доли работников на неполной ставке: с 9,1% в июне до 14,4% в июле. По состоянию на 15 июля в таком режиме работали почти 52 тыс. человек.

Похожая тенденция и с простоем: количество работников в этом режиме выросло до 11,1% (39,8 тыс. человек). При этом в июне к увольнению было заявлено более 20% сотрудников, что значительно выше, чем в мае.

Основной причиной роста долгов по зарплате в ФНПР называют высокую ключевую ставку Центробанка, которая ограничивает доступ предприятий к кредитам на выплаты работникам. Дополнительное давление оказывает падение заказов.

"Если раньше оптимизация происходила из-за нехватки кадров, то теперь - из-за нехватки денег", - отметила вице-президент бизнес-объединения Елена Дыбова.

Наиболее выраженная скрытая безработица - в автопроме и строительстве. Компании сокращают рабочее время и зарплаты, чтобы удержать ключевых специалистов, тогда как спрос на продукцию падает.