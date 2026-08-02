У Росії після атаки дронів загорівся ще один великий склад Wildberries

У Самарській області Росії після атаки безпілотників виникла пожежа в логістичному центрі Wildberries у селищі Новосемейкіно.

Джерело: РБК із посиланням на пресслужбу Wildberries, ASTRA, Exilenova+

Деталі: У компанії підтвердили займання на логістичному об'єкті внаслідок атаки дронів. За попередніми даними, постраждалих немає.

Комплекс відкрили у травні 2025 року. Його площа становить близько 130 тисяч квадратних метрів, а після повного запуску склад мав вміщувати до 120 мільйонів одиниць товарів.

ASTRA за кадрами очевидців встановила, що дим підіймався над складом Wildberries в індустріальному парку "Новосемейкіно".

Нагадаємо: В ніч на 2 серпня деякі регіони Росії опинились під атакою. У Саратові під удар потрапив місцевий НПЗ, а в Енгельсі – аеродром.

Українська правда