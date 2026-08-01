У Чорному морі дрони потопили судно "Росатому"
Дрони атакували теплохід "Яніна", який належить компанії FESCO (входить до "Росатому"), в Чорному морі за 130 морських миль від Новоросійська.
Про це йдеться в повідомленні "Росатому".
Очільник компанії Алєксєй Ліхачов заявив, що В судно перебувало в міжнародних водах і нібито перевозило цивільний вантаж – заморожені продукти, будівельних та оздоблювальні матеріали тощо.
Увесь екіпаж судна залишив теплохід після того, як він почав тонути.
16 моряків підібрало цивільне судно Delphinus під командуванням капітана – громадянина Єгипту, ще одного моряка згодом евакуювала морська авіація Чорноморського флоту РФ.
Компанія FESCO перебуває під санкціями України, Великої Британії та ЄС як російська транспортно-логістична компанія.
Нагадаємо:
Росія посилює свою присутність у Танзанії: у травні FESCO доставила перші контейнери до танзанійського порту Дар-ес-Салам.