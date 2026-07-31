У Павлограді через атаку росіян спалахнув торгівельний комплекс

Росіяни атакували Павлоград, внаслідок чого спалахнув торгівельний комплекс.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ганжа не уточнив про який саме торгівельний центр йде мова.

Постраждали восьмеро людей. 33-річний чоловік та 53-річна жінка в лікарні у важкому стані.

Про масштаби пожежі наразі невідомо.

Нагадаємо:

Ввечері 30 липня російські загарбники атакували логістичний термінал компанії "Нова пошта", внаслідок чого там почалась пожежа.